Emily in… Rome con Raoul Bova

(Di venerdì 24 maggio 2024)inin Paris (da IG di Chi) Impegno internazionale per. Nei prossimi mesi, l’attore romano tornerà sul piccolo schermo non soltanto per rivestire i panni di Massimo Sartori in Don Matteo 14, ma farà parte anche del cast della quarta stagione diIn Paris, la celebre serie Netflix ideata da Darren Star. A riportare la notizia è stata la rivista Chi, che ha sorpresosul set della serie al fianco di Philippine Leroy-Beaulieu, interprete di Sylvie Grateau, il capo della sede francese di Savoir, l’azienda per cui lavora la giovaneCooper (Lily Collins), la protagonista assoluta della serie. Negli scatti, effettuati a Roma, si intravede una forte vicinanza tra i due attori, segno del fatto che il personaggio disarà in qualche modo legato sentimentalmente a Sylvie. Nelle “vacanze romane” dici sarà spazio anche per Eugenio Franceschini, nei panni di un flirt della protagonista.

