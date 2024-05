Decreto autovelox 2024 - in quali strade saranno vietati gli occhi elettronici?

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 24 maggio 2024) Roma, 24 maggio– Il“sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 28 maggio”, ha annunciato il ministro Matteo Salvini. Un testo Atteso da 14 anni e rimandato, di governo in governo. Non risolverà però il nodo omologazione sollevato anche di recente da una sentenza della cassazione. Promette invece un taglio drastico con il passato e con gliusati per fare cassa. Ma conregole? Lo abbiamo chiesto a Giandomenico Protospataro, esperto di sicurezza e codice della strada, già dirigente della Polizia stradale. Sarà possibile installaresuextraurbane con limite di 30 all’ora? “In linea di principio no. La norma dice: non si possono installare postazioni mobili o fisse qualora il limite di velocità imposto sia inferiore di 20 km rispetto al limite di categoria della strada. quindi quella strada avrebbe 90 - 20 fa 70. Però c’è una postilla: se ci sono condizioni plano altimetriche molto particolari,molto strette e curve molto strette, allora si può scendere al di sotto.