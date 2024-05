Campo golf - l’opposizione | Verificheremo se le modifiche sono coerenti

(Di venerdì 24 maggio 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto“A proposito della firma bis dell’accordo di programma per ilda, comprendiamo la fretta di chiudere una pagina terrificante per la credibilità dell’Amministrazione, ma non siamo sicuri che la fretta sia stata buona consigliera”. Così in una nota i Gruppi Pd- Civico 22- Città Aperta- Azione- Prima Benevento- Misto-Centro Democratico. “Nel comunicato diramato da Palazzo Mosti – scrivono – si parla non solo del recepimento dei due famosi emendamenti, ma anche di ulterioriapportate al testo originario dell’Accordo, per intenderci quello a suo tempo votato in Consiglio Comunale,-si afferma- rese necessarie dagli esiti della conferenza di servizi.se talieffettivamentecon precise prescrizioni poste da Enti Pubblici, o se rispondono ad esigenze diverse e non direttamente riconducibili al pubblico interesse.

Tempo di lettura: 3 minuti“Quanto accaduto nel consiglio comunale di ieri mattina è, purtroppo, la chiusura del cerchio ideale di una questione partita male sin dall’inizio: quella del campo da golf a Benevento. Questione partita male non certo, come più volte si è tentato di far passare, per una ostilità ideologica dell’opposizione, ma come si è evidenziato nella seduta di oggi per la consolidatissima tendenza di questa maggioranza a fare le cose male, di fretta, pasticciando su tutto e arrivando al termine dei percorsi con obbrobri impresentabili e rimediando magrissime figure”. anteprima24

Ennesimo successo per la faentina Alessandra Donati, vincitrice del prestigioso torneo per golfisti con disabilità G4D Open svoltosi dal 15 al 17 maggio, a Woburn, nei pressi Londra, che ha visto in gara i migliori 80 golfisti e golfiste con disabilità di tutto il mondo. sport.quotidiano

Non fare mai questi errori su un campo da golf: consigli da seguire - Non fare mai questi errori su un campo da golf: consigli da seguire - Ogni sport ha le sue norme, ma non tutte sono scritte. Molte sono legate alla consuetudine, tramandate nel corso degli anni e seguite da tutti, dai professionisti agli amatori. Il golf non fa eccezion ... msn

Play the games: un evento di sport, inclusione e scoperta del territorio - Play the games: un evento di sport, inclusione e scoperta del territorio - La provincia di Pistoia è entrata nel vivo degli Special Olympics Italia ospitando una tappa dei Play the games, una manifestazione interregionale, con la disciplina golf a livello nazionale, che ques ... valdinievoleoggi

Nuovo Accordo per il campo golf, l’opposizione: “Non siamo sicuri la fretta sia stata buona consigliera” - Nuovo Accordo per il campo golf, l’opposizione: “Non siamo sicuri la fretta sia stata buona consigliera” - Scrivono in una nota stampa congiunta i consiglieri comunali dei gruppi Pd- Civico 22- Città Aperta- Azione- Prima Benevento- Misto-Centro Democratico: “A proposito della firma bis dell’accordo di pro ... ntr24.tv