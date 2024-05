Blocco - blitz e fuga | nel mirino dati e dispositivi

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 24 maggio 2024) Tra il mese di settembre e novembre dello scorso anno due furti erano stati messi a segno con modalità operative da professionisti, non certo da ladri improvvisati. Il bersaglio erano state due importanti aziende attive nel settore informatico: gli autori sapevano dove colpire, interessati a mettere le mani su materiale tecnologico. Il primo assalto a suscitare allarme proprio per le modalità risale alla fine di settembre, il 27, a Fagnano Olona, a danno della Runner. I malviventi in azione si sono mossi secondo un copione da film, per un colpo pianificato in ogni dettaglio: gli autori avevano preparato per bene la. Con l’obiettivo di ritardare l’intervento delle forze dell’ordine avevano bloccato le strade d’accesso alla zona mettendo alcuni veicoli di traverso e gettando chiodi sull’asfalto per bucare le gomme. Razziato il bottino erano spariti. Due mesi dopo, a novembre, il 15, un altro colpo.