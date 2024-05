Ben Affleck e JLo | l’attrice si scaglia contro una giornalista curiosa dei suoi problemi di coppia

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di venerdì 24 maggio 2024) I rumors sulla crisi tra Jennifer Lopez e Bennon si fermano. Dalla scorsa settimana circolano voci di un loro possibile allontanamento e tanti sono gli indizi che hanno fatto pensare ad un possibile divorzio. Ma cosa sta succedendo davvero tra Jlo e? Ecco la reazione di Jlo riguardo a queste speculazioni. In questi giorni la Lopez si trovava nella Città del Messico per promuovere il suo nuovo film Atlas, in cui veste i panni di produttrice e attrice. La pellicola, che ha al centro il tema dell’intelligenza artificiale, sarà presto disponibile su Netflix. Durante la conferenza stampa del film, unaha rivolto una domanda diretta alla Lopez, catturando l’attenzione di tutti i presenti: “Il tuo divorzio da Benè reale? Questi rumor sono veri?“. Immediata è stata la reazione scocciata della diva: “Quale verità? La verità per la stampa messicana o la verità della situazione?“.