Ungheria | Bonelli e Fratoianni - ' Tajani non dice verit - Salis detenuta e privata di tutto'

(Di giovedì 23 maggio 2024) Roma, 23 mag. (Adnkronos) - "nonlaà. Per quasi un anno, Ilaria è statadi: biancheria intima, assorbenti, e per più di sei mesi non ha potuto comunicare con la sua famiglia". Così Angeloe Nicoladell'Alleanza Verdi Sinistra. "Al suo arrivo in carcere, a Ilaria non è stato dato neanche il pacco con articoli per l'igiene personale che viene dato a tutti i detenuti. Si è trovata senza carta igienica, sapone e assorbenti. Non ha avuto i mezzi, da lei richiesti, per pulire la cella dove restava per 23 ore su 24 ogni giorno. Le due finestre si aprivano solo di qualche centimetro. È stata in una cella completamente chiusa, compreso lo sportellino ad altezza cintura da cui le passavano il cibo. Solo dopo le denunce pubbliche della famiglia è cambiato qualcosa. Il ministronon può raccontare bugiendo che il governo si è attivato subito al momento dell'arresto.

Ungheria: Bonelli e Fratoianni, ‘Tajani non dice verità, Salis detenuta e privata di tutto’ - Ungheria: bonelli e Fratoianni, ‘Tajani non dice verità, Salis detenuta e privata di tutto’ - Roma, 23 mag. (Adnkronos) – “Tajani non dice la verità. Per quasi un anno, Ilaria è stata detenuta e privata di tutto: biancheria intima, assorbenti, e per più di sei mesi non ha potuto comunicare con ... ilsannioquotidiano

Ambiente, Bonelli (Avs): "Le risorse vanno prese dagli extraprofitti, gli scenari futuri sono terrificanti" - Ambiente, bonelli (Avs): "Le risorse vanno prese dagli extraprofitti, gli scenari futuri sono terrificanti" - Il leader di Europa Verde, Angelo bonelli, intervistato da Claudio Brachino per la rubrica ... «Noi vogliamo essere chiari e non fare le piroette di chi dice tutto e il contrario di tutto, e poi non ... globalist

Europee, Fratoianni e Bonelli “No passi indietro su diritti e clima” - Europee, Fratoianni e bonelli “No passi indietro su diritti e clima” - ROMA (ITALPRESS) - Dalle politiche del lavoro a una reale attenzione nei confronti della crisi climatica, dalla tassazione patrimoniale alla candidatura di ... italpress