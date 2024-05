Suicidio di una donna nel carcere di Torino - accusata di violenza sessuale ripetuta su un uomo a Cogne

Latina, litiga con la figlia e tenta il suicidio: 63enne trovata in un burrone - Latina, litiga con la figlia e tenta il suicidio: 63enne trovata in un burrone - Immediate le ricerche dopo che la donna si era allontanata da casa minacciando il suicidio ... ilfaroonline

Latina, litiga con la figlia e tenta il suicidio - Latina, litiga con la figlia e tenta il suicidio - Una serata che poteva finire nel tragico quella che ieri sera, mercoledì 22 maggio, ha visto protagonista una donna a Sezze. Nel capoluogo pontino una 63enne, di origini romene, ha tentato infatti di ... ilcorrieredellacitta

Suicida in carcere la donna accusata di violenza sessuale nei confronti del proprietario di casa - Suicida in carcere la donna accusata di violenza sessuale nei confronti del proprietario di casa - La donna era sottoposta a custodia cautelare nel padiglione femminile del Lorusso e Cutugno. Il suo è il trentaseiesimo suicidio avvenuto in carcere quest'anno. Il marito di 65 anni è anche lui ... aostaoggi