Scope elettriche | quale scegliere per il parquet

Il lago Salton nel sud della california nella zona desertica che è tra Desert City, Yuma, e San Bernardino, è il giacimento di litio, necessario per poter creare batterie sufficienti a far muovere 400 milioni di auto!! Secondo alcuni scienziati vi sarebbero strutture artificiali intorno a stelle, che assorbirebbero da queste energia, come un pianeta accumulatore……, ma allora ci sono alieni superiori, che con tecnologie avanzate hanno fatto questo!?? Chissà, certo andando a cercare i funghi una volta, mi attraverso’ in un piccolo viottolo, nella lecceta sotto Civitella e sotto il Canto delle Rose sopra Oliveto, un vitello bianco, e nel piano tra pini, querce mi ritrovai a ridosso del treno della Sinalunga (LFI) fermo nei binari sottostanti al limitar del bosco.

lortica