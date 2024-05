La storia di Minerva LLM

Leggi tutta la notizia su giornalettismo

(Di giovedì 23 maggio 2024) Nell’anno in cui l’Italia ha la presidenza del G7 e nell’anno in cui il tema al centro del forum intergovernativo è l’intelligenza artificiale, il nostro Paese è sceso per la prima volta – concretamente – in campo con il primo modello di linguaggio su larga scala addestrato da zero (sfruttando infrastrutture sviluppate da altri) interamente per la lingua italiana. Un lavoro certosino che, attualmente, mostra ancora molti problemi e criticità. Si tratta, però, di un primo grande passo che porta una realtà come l’Università La Sapienza di Roma a scendere sullo stesso terreno di gioco affollato dai grandi player del settore Tech. Per questo motivo è molto importante da conoscere. LEGGI ANCHE > Come sta “funzionando” il primo LLM Made in Italy? Tutto è nato all’interno di FAIR (Future Artificial Intelligence Research), il progetto guidato dal CNR di Pisa che si occupa dell’attuazione della Strategia Nazionale per l’Intelligenza Artificiale attraverso l’erogazione dei fondi del PNRR (quelli legati alla Componente 2 “Dalla ricerca all’ impresa” della Missione 4 “Istruzione e ricerca”).