Corruzione - Giovanni Toti oggi interrogato dai pm

Caso Liguria, Toti in caserma della Gdf per l'interrogatorio con i pm - I conti bancari Non la pensano però alla stessa maniera i pubblici ministeri Luca Monteverde e Federico Manotti, che accusano Toti di corruzione, falso e voto di scambio. Tant'è che dalle carte dell'...

Corruzione, Toti è arrivato a Genova: l'interrogatorio nella caserma della Guardia di finanza in porto - Genova. Il presidente ligure Giovanni Toti, agli arresti domiciliari per corruzione, è arrivato questa mattina al r eparto operativo della Guardia di finanza nel porto di Genova per farsi interrogare dai pm Luca Monteverde e Federico ...