Claudio Ranieri | E giusto lasciare adesso VIDEO

(Di mercoledì 22 maggio 2024) “Il mio viaggio è iniziato nell’88. Tre anni stupendi, poi sono andato via e sono diventato grande”. Comincia così il saluto di. Quello di uno degli allenatori più stimati da chi ama il calcio, lo sport. Una stima che va al di là della qualità professionali.il tecnico vincente,l’uomo, che sta strappando applausi e lacrime per il commiato dal Cagliari e dal calcio giocato diventato virale sul web. “Dopo la promozione in A, che magari non ci aspettavamo così immediata quando arrivai a gennaio, e questa salvezza mi sembra. È una decisione sofferta, dura, presa a malincuore ma è”, continua. “Preferisco andare così e non magari stare un altro anno e le cose non vanno bene. Già avevo paura nel tornare, temevo di macchiare i tre anni che ho vissuto qua e che mi hanno riempito il cuore.

