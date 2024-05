Sugli asset russi l’Europa scatta mentre Yellen prova a blindare il G7

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di martedì 21 maggio 2024) Se davvero il G7 è pronto a mettere le mani, lo si capirà tra due giorni, quando a Stresa si riuniranno i ministri delle Finanze, sotto la guida di Giancarlo Giorgetti e Fabio Panetta. Se dal summit sul Lago Maggiore arriverà un accordo di massima, la strada per un’intesa strutturale a Borgo Egnazia, tre settimane dopo, sarà spianata. Ed è esattamente quello che vuole Janet, il segretario al Tesoro americano, giunta in queste ore a Francoforte per un incontro con alcuni banchieri presso la Frankfurt School of Finance and Management, prima di recarsi a Stresa per prendere parte al G7 delle Finanze. L’obiettivo degli Stati Uniti è chiaro, spingere i Grandi della Terra verso un’intesa che possa permettere l’uso, immediato, dei quasi 300 miliardi (190 solo in Europa) di...