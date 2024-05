Nel 2023 compravendite abitazioni in calo del 10%

(Di martedì 21 maggio 2024) Leimmobiliari del settore residenziale chiudono ilcon undi poco inferiore al 10%. E' quanto emerge dal Rapporto Immobiliare 2024 elaborato dall'Abi e pubblicato sul sito dell'Agenzia delle Entrate. I volumi tornano, quindi, a contrarsi dopo un 2022 caratterizzato ancora dal segno più. Nelsono state compravendute 709.591, quasi 76 mila unità in meno del 2022, pari a una contrazione del 9,7%. Quanto ai metri quadri sono state venduteper un totale di oltre 75 milioni di metri quadrati, in diminuzione del 10,3% rispetto al 2022, con una superficie media per unità abitativa compravenduta pari a 106,1 metri quadri, in lieve diminuzione rispetto al 2022 (-0,7 metri quadri).

Il Mercato immobiliare in Italia ha fatto registrare un calo molto importante del volume delle compravendite e dei mutui nel 2023 . Un anno complesso per questo settore soprattutto a causa dei tassi di interesse, rimasti molto alti per combattere l’inflazione durante tutti i 12 mesi dell’anno. Il risultato è stato un calo del 7% delle compravendite , che si accompagna a un -26% del valore complessivo dei mutui erogati dalle banche per l’acquisto di una casa. quifinanza

Nei primi tre trimestri del 2023 il mercato immobili are, con 656.504 convenzioni notarili di compravendita, registra un calo dell'11,1% rispetto allo stesso periodo del 2022. Lo rileva l' Istat . Nel terzo trimestre sono state 210.088 le convenzioni notarili di compravendita e le altre convenzioni relative ad atti traslativi a titolo oneroso per unità immobili ari con un aumento dell'8,0% rispetto al trimestre precedente e un calo su base annua del 4,9%. quotidiano

I notai Italia ni certificano il calo di compravendite immobiliari e dei mutui erogati nel 2023 : secondo l’ultimo Rapporto Dati Statistici Notarili, lo scorso anno le compravendite hanno segnato un -7% e i mutui , relativamente al valore economico complessivo dei nuovi prestiti erogati, sono crollati a quota -26% . L’unico trend positivo in merito alla concessione di finanziamenti è stato quello che riguarda i giovani nella fascia 18-35 anni, anche grazie ai sostegni statali per i mutui under 36. quifinanza

