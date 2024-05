Milan - convocati Inghilterra Euro2024 | la scelta di Southgate su Tomori e Loftus-Cheek

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di martedì 21 maggio 2024)per: la decisione di Garethsu Fikayoe RubenSi avvicina. La manifestazione prenderà il via in Germania il prossimo 14 giugno. Sono giorni intensi questi, dal momento che vengono rese note le liste deiper il torneo. Per quanto riguarda una delle nazionali considerate favorite per la vittoria finale, l’, il ct Garethha stilato la lista dei 33 pre-per gli Europei. Non sono statiFikayoe Ruben. Il difensore ed il centrocampista del...