Bestiale - il nuovo singolo degli Eiffel 65 e Loredana Bertè

First day out, ovvero primo giorno fuori. Così si chiama, non a caso, il nuovo singolo annunciato da Shiva, il trapper arrestato lo scorso ottobre con le accuse di tentato omicidio, porto abusivo di arma da fuoco ed esplosioni pericolose per la sparatoria avvenuta a Settimo Milanese l’11 luglio. Poi, lo scorso 21 febbraio il gip gli ha concesso i domiciliari.

