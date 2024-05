Assorbenti gratis a scuola Raccolta fondi al via a Livorno

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 21 maggio 2024) Al liceo Cecioni diparte laonline per acquistare un distributore a gettoni diigienici che saranno erogati agli studenti a titolo gratuito. L’istituto già dal 2021, tra i primi in Italia, ha avviato un progetto dedicato allae distribuzione diper iscritti e personale. "Oggi – spiega il preside Rino Bucci – vogliamo che questo percorso si rafforzi e diventi strutturale. Insieme ai rappresenti degli studenti abbiamo pensato ad un distributore a gettoni, sulla scia delle esperienze già maturate da alcune Università, come Milano Bicocca e Padova". La spesa per il distributore automatico supera i 3.000 euro e verrà coperta tramite unaonline promossa sulla piattaforma Idearium ...