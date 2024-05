Stupro di gruppo nella cabina della nave da crociera | studentessa in gita denuncia tre francesi a Genova

Con una scusa l'avrebbero attirata in cabina sulla nave da crociera , poi avrebbero chiuso la porta e l'avrebbero violentata. È il racconto che una 19enne ha fornito alla polizia per...

