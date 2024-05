Sinner vale 100 milioni | annuncio ufficiale - è fatta

(Di lunedì 20 maggio 2024), a tanto ammonta il reale valore del tennista azzurro e delle sue mirabolanti imprese: Jannik gongola, l’Italia pure. Sascha Zverev che ha finto di essere Jannik e Sara Errani e Jasmine Paolini che, vincendo il doppio femminile, hanno portato un po’ di azzurro al Foro Italico. Si è conclusa così questa edizione degli Internazionali d’Italia, che pur avendo battuto ogni record in termini di presenze e di incassi ha lasciato l’amaro in bocca agli spettatori per via dell’assenza dei due beniamini nostrani più attesi,a diree Berrettini. Jannik(AnsaFoto) – ilveggente.itFortuna che nella giornata finale del Masters 1000 una buona notizia ha confortato la Federtennis e gli italiani stessi. L’ipotesi, secondo quanto confermato dal Corriere della sera, è che il Bel Paese si sia assicurato le Atp ...

Alexander Zverev ha vinto gli Internazionali d’Italia , sconfiggendo il cileno Nicolas Jarry nella finale andata in scena sulla terra rossa della capitale. Il tedesco ha conquistato il Masters 1000 di Roma per la seconda volta in carriera, ...

"Buonasera everyone, my name is Jannik". Alexander Zverev di nuovo re di Roma dopo la sua vittoria di sette anni fa, nel 2017 scherza sul grande assente, Jannik Sinner , del quale ha preso alla grande il posto in campo, battendo Nicolas Jarry ...

Flavia Pennetta sogna Jannik Sinner con Jasmine Paolini - Flavia Pennetta sogna jannik sinner con Jasmine Paolini - Flavia Pennetta è stata tra i relatori degli Sky Inclusion Days, evento andato in scena a Palazzo Reale, a Milano. A margine del suo discorso, ha parlato anche ai microfoni di Sportal.it.

Tathiana Garbin e il messaggio di Sinner: “Roba pazzesca, quando l’ho sentito non ce l’ho più fatta” - Tathiana Garbin e il messaggio di sinner: “Roba pazzesca, quando l’ho sentito non ce l’ho più fatta” - Tathiana Garbin si commuove ancora oggi quando pensa al messaggio di jannik sinner prima della sua operazione per il rarissimo tumore che l'ha colpita ...

Jannik Sinner, gesto sensazionale in pubblico: restano tutti di sasso - jannik sinner, gesto sensazionale in pubblico: restano tutti di sasso - Un bellissimo gesto che ha stupito tutti durante il match: jannik sinner è stato tirato in ballo proprio sul più bello ...