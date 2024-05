Scandalo del sangue infetto in Gran Bretagna | oltre tremila morti - tra le vittime centinaia di bambini

(Di lunedì 20 maggio 2024) Lodelsconvolge la: sarebbero almeno trentamila i contagiati ele persone morte tra gli anni ’70 e gli anni ’90 dopo aver contratto con le trasfusioni virus come l’HIV o l’epatite. Le autorità britanniche e il servizio sanitario pubblico del Regno Unito hanno consapevolmente esposto decine di migliaia di pazienti a infezioni mortali attraverso ile gli emoderivati contaminati e hanno nascosto la verità sul disastro per decenni. Lo ha stabilito un rapporto reso pubblico oggi dall’Infected Blood Inquiry. Circa 1.250 persone affette da disturbi emorragici, tra cui 380, sono state infettate da prodotti ematici contaminati dall’HIV. Tre quarti di loro sono ...

