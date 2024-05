Fondazione Crt | Consiglio sindacale invita a rinvio nomina presidente

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 20 maggio 2024) Torino, 20 mag. - (Adnkronos) - Sarebbe “opportuno e preferibile” rinviare ladi Anna Maria Poggi a nuovodellaCrt prevista per domani in occasione della riunione deld'Indirizzo dell'ente. E' la richiesta contenuta in una lettera che il Collegiodi via XX Settembre ha inviato ai consiglieri di indirizzo, al cda e alad interim, Maurizio Irrera. In particolare, a quanto si apprende, nella missiva i sindaci fanno rilevare che alla luce delle vicende seguite alle dimissioni, lo scorso 23 aprile, delFabrizio Palenzona, e a presunte irregolarità nella governance a tutt'oggi all'esame del Mef, sarebbe “opportuno e preferibile” che domani il Cdi deliberasse il posticipo della...