Minoli | De Mita definì Agnelli un mercante con poche idee - fece di tutto per non mandarlo in onda

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di domenica 19 maggio 2024) Giovanni, 78 anni, intervistato da Andrea Scarpa per Il Messaggero. Il Nove e il gruppo Warner Discovery stanno cambiando le regole del mercato televisivo: la Rai quanto rischia?: «Moltissimo. Producendo all’esterno il 70-80 per cento di quello che manda in, può facilmente diventare una bad company con 12.500 dipendenti, di cui 2000 giornalisti. A cosa servono tutti quei dipendenti?». Appunto. Cosa fanno? «Si inventano percorsi burocratici che rendono la vita impossibile a chi lavora. In Rai si è praticamente persa l’unica cosa che davvero conta in tv: la centralità del prodotto. La televisione, qualcuno ancora non l’ha messo a fuoco, conta solo per quello che va inil resto è organizzazione più o meno burocratica». Che ne pensa della Rai dell’ultimo anno? «Niente. E ...