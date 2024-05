Internazionali Roma - Errani e Paolini vincono il doppio contro Gauff e Routliffe

(Di domenica 19 maggio 2024) (Adnkronos) – Impresa delle azzurre Sarae Jasmine, cheil titolo nelfemminile aglid’Italia, torneo Atp2024. La coppia italiana ha battuto in tre set le avversarie, la statunitense Cocoe la neozelandese Erin, in un’ora e 28 minuti di gioco con il punteggio di 6-3 4-6 10-8. seriea24.it: Notizie dallo Sport Italiano .

Internazionali di Roma, Errani-Paolini trionfano nel doppio - internazionali di roma, Errani-Paolini trionfano nel doppio - roma - Il titolo azzurro a cui questa edizione puntava non arriva come ci si aspettava alla vigilia, da Sinner, che ha rinunciato a roma causa anca. Ma a sorpresa, dal doppio formato da Sara Errani, 3 ...

WTA Roma 2024, Sara Errani: “Giorno davvero speciale, un onore per me giocare con Jasmine”. Paolini: “Vincere questo torneo è pazzesco” - WTA roma 2024, Sara Errani: “Giorno davvero speciale, un onore per me giocare con Jasmine”. Paolini: “Vincere questo torneo è pazzesco” - Nella premiazione, scandita dalle note di "Stand Up (Champions Theme)" di Patrizio Buanne, canzone di epoca Mondiali di calcio 2006 con la melodia ripresa ...

Record di spettatori e incassi per gli Internazionali di Tennis a Roma - Record di spettatori e incassi per gli internazionali di Tennis a roma - Gli internazionali di Tennis a roma hanno chiuso l’81ª edizione con numeri da record: 356.424 spettatori e 28,5 milioni di incassi. L’81ª edizione degli internazionali di Tennis a roma ha registrato ...