(Di domenica 19 maggio 2024) I vigili del fuoco del comando di Firenze sono intervenuti nel pomeriggio di oggi, 19 maggio 2024, ainin località Il Ferrone, in via Fratelli Staffolani, per ilad unche è rimastoin seguito ad unainL'articolo proviene da Firenze Post.

Firenze, 6 marzo 2024 - Un atto d’amore per il territorio e chi se ne prende cura. Un racconto d’arte dagli accenti poetici che narra per immagini e ‘frame’ il legame atavico che unisce il luogo di crescita di una comunità e il senso più alto della ...

Greve in Chianti , 17 marzo 2024 – Ha intrattenuto il pubblico con uno spettacolo di mezz’ora Leonardo Pieraccioni , in apertura dell’evento a favore della Fondazione Cure2Children – di cui è testimonial -, che ha previsto la proiezione speciale del ...

Greve in Chianti, 21 marzo 2024 – Taglio del nastro e avvio attività per il nuovo ecocentro di Alia Multiutility a Greve in Chianti (Firenze), in un’area di circa 3300 metri quadrati a lato della strada provinciale del Palagione, all’interno della ...

Greve in Chianti: motociclista ferito dopo caduta in zona impervia. Soccorso difficile - greve in chianti: motociclista ferito dopo caduta in zona impervia. Soccorso difficile - I vigili del fuoco del comando di Firenze sono intervenuti nel pomeriggio di oggi, 19 maggio 2024, a greve in chianti in località Il Ferrone, in via Fratelli Staffolani, per il soccorso ad un motocicl ...

Palmerini, Sottani, Abate e Pierini. Ecco le liste di supporto ai candidati - Palmerini, Sottani, Abate e Pierini. Ecco le liste di supporto ai candidati - Quattro nomi quattro liste per eleggere il successore di Paolo Sottani alla poltrona di sindaco. Comune sotto i 15mila abitanti, greve in chianti può beneficiare della norma del terzo mandato per i ...

Il borgo toscano dalla storia millenaria - Il borgo toscano dalla storia millenaria - Il borgo incastonato tra le colline toscane racconta una storia lunga di secoli. Si trova nel cuore nel chianti ed il suo nome è Castellina in chianti. La sua origine vede l’insediamento del popolo ...