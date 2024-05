Amici 23 - Lorella Cuccarini scrive a Sarah Toscano | Sei l' emblema di questo programma

(Di domenica 19 maggio 2024) La showgirl ha scritto un post per la sua allieva che ieri sera ha vinto il talent show di Maria De Filippi.ha festeggiato la vittoria disui social con un post condiviso con i suoi follower. La cantante era considerata tra gli outsider del, ma il pubblico ha voluto premiare sia le sue qualità artistiche che il suo percorso di crescita. Ieri sera si è chiusa la ventitreesima edizione del talent show di Maria De Filippi, "la più importante factory dello spettacolo italiano", come l'ha definita oggi Pier Silvio Berlusconi in una lettera di ringraziamenti alla conduttrice.allieva di, è stata proclamata vincitrice di23 dopo aver sconfitto la ...

Chi è Sarah Toscano, da Area Sanremo a vincitrice di Amici 2024 - Chi è Sarah Toscano, da Area Sanremo a vincitrice di Amici 2024 - Cosa sappiamo di Sarah Toscano che ha vinto Amici 2024 Dalla partecipazione ad Area Sanremo alla crescita nella scuola di Maria De Filippi.