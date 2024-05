De Laurentiis | Conte? Sembra che un solo uomo possa portare il successo al Napoli Stiamo calmi…

(Di giovedì 16 maggio 2024) Il presidente delAurelio Deha tenuto una conferenza stampa per i ritiri estivi della squadra a Dimaro e Castel di Sangro. Nell’occasione, ha anche risposto ad alcune domande sul futuro del. In particolare, sul nuovo allenatore che potrebbe essere Antonio. De: «che unal» Alla domanda seessere l’del rilancio per il, il presidente ha risposto: «Ho parlato dia novembre, poi non più. Quando ho chiamato Sarri, ...

