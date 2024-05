Caso Lucarelli-Apolloni | Collegio di Garanzia accoglie ricorso Procura Generale - si torna in Appello

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 16 maggio 2024) Ildidello Sport, in seconda sezione presieduta dal professor Attilio Zimatore, ha accolto ildelladello Sport guidata da Ugo Taucer nei confronti di Mattiae Federico, giocatori all’epoca dei fatti del Livorno, accusati di stupro nei confronti di una ragazza americana e sotto processo con richiesta di tre anni e mezzo di carcere ciascuno da parte delledi Milano. Si tratta di unevidentemente simile a quello di Manolo Portanova e il procedimento è stato rinviato, come nella vicenda dell’attuale centrocampista della Reggiana, alla Corte d’della Figc per un processo bis dopo che la stessa corte aveva ribadito come non esistesse una ...