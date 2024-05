Napoli - Conte vuole 9 milioni a stagione De Laurentiis ne offre 6 più 3 di bonus Giordano

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Aggiornamento sulla trattativa che potrebbe portaresulla panchina del. Secondo quanto riporta l’esperto di calciomercato Marcosu Twitter, il tecnico avrebbe chiesto 9iniziali. Dene ha offerti finora 6 di parte fissa più tredi. Non c’è quindi ancora l’accordo economico tra club ed ex ct della Nazionale. +++Aggiornamento @ssc+++ Gli incontri (più d’uno anche in presenza) tra emissari del club e Antonio #non ha condotto, per ora, ad un accordo economico Il+ 3parte da una richiesta iniziale di 9circa Si sta… — Marco ...

Libero – Conte può trasformare i giocatori del Napoli : non saranno più intristiti e smarriti Secondo l’edizione odierna del quotidiano, la sfida impegnativa, che il … L'articolo Conte può trasformare i giocatori del Napoli : non saranno più ...

Un’equazione che ha fatto sognare i tifosi del Napoli , ma solamente per poche ore. “E se son rose…”: questo un estratto del messaggio social di Ciro Ferrara che ha annunciato l’addio a Dazn – in particolare dal programma Supertele – dopo tre anni. ...

IL PARERE - Brambati: "Conte potrebbe far bene a Napoli, ma vuole un progetto vincente" - IL PARERE - Brambati: "conte potrebbe far bene a napoli, ma vuole un progetto vincente" - “conte ha sicuramente voglia di tornare ad allenare e non ha assolutamente preclusioni per il napoli, anzi. Per convincerlo- ha detto Massimo Brambati, ex difensore ed opinionista 7Gold, a Radio Marte ...

Napoli, ora Conte attende l’ultimo rilancio di De Laurentiis | CM.IT - napoli, ora conte attende l’ultimo rilancio di De Laurentiis | CM.IT - Il napoli vuole Antonio conte sulla sua panchina per rilanciare un progetto reduce da una stagione devastante. Aurelio De Laurentiis ha scelto il salentino da ottobre, quando tentò di convincerlo a ...

Conte-Napoli verso la chiusura, Mediaset: "Ha già individuato due colpi da novanta" - conte-napoli verso la chiusura, Mediaset: "Ha già individuato due colpi da novanta" - Antonio conte si avvicina giorno dopo giorno alla panchina del napoli, il tecnico salentino avrebbe individuato due colpi da novanta.