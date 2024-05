Capitan Harlock | nei cinema lombardi la giovinezza del corsaro spaziale Quando e dove

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Milano, 15 maggio 2024 – Simbolo di libertà e ribellione, il pirata dello spazio approda sul grande schermo per un evento speciale., il personaggio creato da Leiji Matsumoto, l’autore e disegnatore, fra gli altri, di Galaxy Express 999 e Starzinger, è il protagonista del film “L’Arcadia della mia”, un anime che racconta la “vita” diprima della serie a cartoni animati. L’evento speciale sarà la più grande reunion aldei fan di, pensata per festeggiare l’anniversario in compagnia dei personaggi storici della serie. L’appuntamento nelle sale è fissato per lunedì 20, martedì 21 e mercoledì 22 maggio (qui l’elenco delle sale aderenti) grazie alla Stagione degli Anime al2024, un progetto ...

Per me un pirata è sinonimo di libertà. Ho compreso fin da giovane che un drappo pirata può rappresentare le vestigia di noi stessi, quando combattiamo per un ideale. L’Arcadia è un microcosmo, l’unione di tante persone che si aiutano a vicenda e non ...

