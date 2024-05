Camera dei Deputati - audizioni su assicurazione auto giovedì 16 maggio

(Di mercoledì 15 maggio 2024) ROMA –16, alle ore 13, la Commissione Finanze delladei, nell’ambito della proposta di legge recante “Modifica all’articolo 133 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, in materia di applicazione del premio minimo su base nazionale, ai fini dell’obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli, in mancanza di sinistri negli ultimi dieci anni”, svolge le seguenti: Ore 13 dott. Angelo Coviello, amministratore unico della IGB – Insurance Gold Brokers S.r.l.; Ore 13.15 prof. Antonio Coviello, Garante nazionale degli Assicurati; Ore 13.30 avv. Angelo Pisani, presidente del Movimento “Noi consumatori”; Ore 13.45 dott. Antonio Coppola, presidente ...

Via libera della Camera al ddl sulla cybersicurezza, inasprimento delle pene per i reati informatici - Via libera della camera al ddl sulla cybersicurezza, inasprimento delle pene per i reati informatici - Via libera dell'Aula della camera al ddl sulla cybersicurezza. I sì sono stati 149, gli astenuti 109e 8 i contrari: Iv, Az, M5s e Pd si sono astenuti, Avs ha votato contro.

Bonus matrimonio 2024: cosa prevede e i requisiti per richiederlo - Bonus matrimonio 2024: cosa prevede e i requisiti per richiederlo - Il bonus matrimonio 2024 è ad oggi una proposta di agevolazione pensata per le giovani coppie under 35 che decidono di convolare a nozze proprio qu ...

Politica: Velina rossa nel giorno dei 97 anni di P. Laurito, 'alla Camera dal '48, aperti di idee' - Politica: Velina rossa nel giorno dei 97 anni di P. Laurito, 'alla camera dal '48, aperti di idee' - Lo scrive Pasquale Laurito nella Velina rossa, la nota politica che distribuisce al mattino ai giornalisti della sala stampa della camera dei deputati. "Siamo entrati alla camera dei deputati in quell ...