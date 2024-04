Viabilità Roma Regione Lazio del 25-04-2024 ore 12 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 25 aprile 2024)DEL 25 APRILEORE 12.20 TOMMASO RENZI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO CON L’A1 FIRENZE-, DOVE E STATO RIMOSSO IL PRECEDENTE INCIDENTE CHE CAUSAVA DISAGI ALL’ALTEZZA DI ATTIGLIANO TRAFFICO REGOLARE, PROSEGUENDO PER TRAFFICO INTENSO TROVIAMO DELLE CODE A TRATTI TRA FIANONO E ORTE SACALO IN DIREZIONE DI FIRENZE SEMPRE SULL’A1 MILANO-NAPOLI TROVIAMO DEGLI INCOLONAMMENTI TRA SAN CESAREO E VALMONTONE IN DIREZIONE DI NAPOLI ANDIAMO SUL RACCORDO DOVE UN SINISTRO RALLENTA IL TRAFFICO IN CARREGGIATA INTERNA ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO PER L’OSTIENSE, PROSEGUENDO PER TRAFFICO INTENSO TROVIAMO DELLE CODE TRA NOMENTANA E TIBURTINA E TRA PRENESTINA E APPIA, INCIDENTE ANCHE SULLA CARREGGIATA ESTERNA CHE CAUSA DEI ...