Ventenne adescata e violentata a Roma - c’è un fermo

(Di giovedì 25 aprile 2024) . Si tratta di un uomo di 30 anni di nazionalità tunisina Ci sarebbe unper lo stupro di unasui social e portata con l’inganno in un appartamento. Dopo il racconto della giovane, la polizia è riuscita ad individuare uno dei responsabili della violenza. Si tratterebbe di un trentenne di nazionalità tunisina, Adbelkader Louadi, con precedenti per droga, irregolare ma richiedente protezione internazionale. La polizia sta dando la caccia anche al secondo aggressore. Secondo la ricostruzione dei fatti, sarebbe stato il trentenne ad aver adescato la giovane su Instagram convincendola, lo scorso 17 aprile, a raggiungerlo in un bar di Torrenova per prendere un aperitivo. Prima di essere accompagnata alla metropolitana, il tunisino e un amico hanno condotto la ragazza a Tor Bella Monaca dove è ...