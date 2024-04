Stellar Blade recensione | La terra ti aspetta - EVE

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di giovedì 25 aprile 2024) Unadesolata, una razza aliena sconosciuta pronta a dominarla. Una ragazza fin troppo carina per gli standard sarà in grado di salvare il mondo? Questo è ciò che Shift Up Studio, studio coreano second party ci riserva con, un action rpg, in esclusiva su Playstation 5, nato dal cocktail formato da ingredienti come Nier: Automata da un lato, Devil May Cry dall’altro. Nelladi, che abbiamo giocato in anteprima esclusiva per voi, scopriremo tutta la storia su EVE, ladesolata e i Naytiba, la razza aliena che la minaccia. Shift Up Studio ha fatto il colpaccio Lo studio sudcoreano SHIFT UP ha annunciato già qualche mese fa di aver sottoscritto un accordo con Sony PlayStation per la produzione e la distribuzione di ...