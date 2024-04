Porlezza - annega nel torrente cercando di salvare un cane | morto turista francese

(Di giovedì 25 aprile 2024)(Como) – Undi 44 anni èdiunche stavando nelCuccio, a, comune in provincia di Como che si affaccia sul lago di Lugano. Inutili i tentativi di soccorso da parte dei vigili del fuoco con specialisti fluviali del comando di Como assieme ai sommozzatori di Milano e a un elicottero del nucleo di Malpensa che sono intervenuti questa mattina – giovedì 25 aprile – alle 9.30 in via Osteno, vicino a un campeggio. Dopo aver scandagliato il fondale hanno recuperato il corpo senza vita. Un testimone, che ha provato a intervenire e ha raccontato la scena, è sotto shock ed è assistito dai sanitari. Sul posto anche personale del 118 e carabinieri.

