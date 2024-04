L’avversario di turno Aretini in calo dopo un ottimo girone di andata

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 25 aprile 2024)un discretodila Nuova Foiano, prossimo ed ultimo avversario della Robur in questa stagione, ha subito unevidente che l’ha fatta scivolare nell’attuale settimo posto. Un piazzamento play-off è diventato impossibile già da tempo ma il club della provincia di Arezzo ha comunque onorato al massimo il campionato riuscendo a ben figurare fino all’ultima gara disputata, ovvero quella di Cerchiaia contro il Mazzola vinta per 3-1 con una ottima prestazione. Nella sfida diinvece, giocata al Berni di Badesse lo scorso 17 dicembre, finì 5-0 per la squadra di Magrini grazie alle doppietta di Ricciardo e Bianchi e al sigillo finale di Galligani. Il punteggio finale fu un po’ pesante però visto che il Siena riuscì a sbloccare il risultato soltanto all’ultimo minuto del primo tempo ...