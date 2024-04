La Corte Suprema Usa revoca la condanna di Weinstein per reati sessuali | Sentiti testimoni con accuse fuori da incriminazioni

(Di giovedì 25 aprile 2024) Ladi Harveyperè statata dallaamericana. La decisione si lega al fatto che il giudice a capo del processo, spiega la, nel febbraio 2020 hato l’ex produttore a 23 anni di prigione commettendo però un errore chiamando a deporre donne le cuinon erano parte dellenei confronti dell’ex produttore. Un elemento, questo, che ha invalidato l’intero processo. Nessuna uscita dal carcere in vista, però, perche nel 2022 era stato poito per stupro ad altri 16 anni di carcere a Los Angeles. Adesso tocca al procuratore di New York, Alvin Bragg, decidere se tornare a ...

