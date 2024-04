Inter - i conti… Tornano! E sul mercato è pronto il 3 + 2

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 25 aprile 2024) Grazie al player-trading, ai risultati sportivi (non ultimo lo scudetto numero 20) e alle operazioni di marketing, i conti dell’continuano a migliorare. E proprio sul, in vista della prossima stagione, èil 3 + 2. CONTI IN MIGLIORAMENTO – L’prosegue nel suo lavoro di risanamento dei conti, su una strada virtuosa intrapresa già da qualche stagione, all’insegna – per dirla con termini ‘Marottiani’ – della sostenibilità. In tal senso aiutano tanto i risultati sportivi raggiunti sul campo, come la finale di Champions League della scorsa stagione, ma anche il player-trading. Un grande esempio è la cessione lo scorso anno del portiere André Onana al Manchester United per una cifra vicina ai 60 milioni di euro, reinvestendone un decimo per Yann Sommer dal Bayern Monaco. Con lo svizzero che, ...