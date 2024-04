Comedy Match - da stasera in tv ll programma con Katia Follesa | le anticipazioni

L'attrice ha smentito alcune affermazioni sulla rottura con il compagno che le erano state attribuite, lasciando intendere la difficoltà del momento: «Non abbiamo rilasciato dichiarazioni, né io né Angelo . Non ho smentito la crisi »

Affrontare le voci: Katia Follesa mette le cose in chiaro Tra le voci vorticose sulla sua relazione con Angelo Pisani , Katia Follesa si è fatta avanti per chiarire la situazione e mettere fine alle speculazioni. Respingere le accuse La ...

Comedy Match - Katia Follesa Il giovedì sera del Nove si conferma all’insegna della comici tà. Dopo una quarta e fortunata edizione di Only Fun – Comico Show, da domani, giovedì 25 aprile, è in arrivo Comedy Match , con la conduzione di Katia ...

katia follesa conduce il nuovo show “Comedy Match” - Lei di teatro continua a farne molto. Ora è in tour con suo marito Angelo Pisani, che è anche nel cast di “Comedy Match”, con lo spettacolo “Ti posso spiegare!”. Come vi organizzate A chi lasciate ...sorrisi

Fabbri, oltre 23mila presenze. Teatro, la stagione dei sold out. E ora tocca all’arena estiva - Successo per la proposta culturale di Accademia Perduta che ha interessato anche il Piccolo. Boom di abbonamenti per il Moderno, il 94% del pubblico nei questionari è soddisfatto.msn

Comedy Match: l’improvvisazione arriva sul Nove con katia follesa e un cast di comici - Il giovedì sera del Nove si conferma all’insegna della comicità. Dopo una quarta e fortunata edizione di Only Fun – Comico Show, da domani, giovedì 25 aprile, è in arrivo Comedy Match, con la conduzio ...davidemaggio