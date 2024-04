Attacco suicida con droni | Kim prende appunti sul blitz dell' Iran

(Di giovedì 25 aprile 2024) Nel caso in cui la Corea del Nord volesse lanciare uncontro la Corea del Sud, Kim potrebbe imitare quanto fatto dall'contro Israele

Pubblicato il 23 Aprile, 2024 (Adnkronos) – La Corea del Nord ha annunciato di aver effettuato ieri una simula zione di contrattacco nucleare : l'agenzia di stampa Kcna ha riferito che il leader Nord Corea no Kim Jong Un ha supervisionato i lanci, in ...

La Corea del Nord organizza la prima esercitazione tattica combinata e simula un contrattacco nucleare . Si tratta di un avvertimento per gli USA e la Corea del Sud. La Corea del Nord simula un contrattacco nucleare ? L’agenzia stampa Nord Corea na KCNA ...

Seul, dalla nostra inviata. L’altro ieri sugli smartphone di mezza Seul sono arrivate almeno un paio di notifiche nel giro di un’ora. Il suono degli “avvisi di sicurezza” ... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

"Ha simulato un attacco nucleare". Cosa si nasconde dietro l'ultima mossa di Kim - Il leader della corea del Nord ha supervisionato una esercitazione di "contrattacco nucleare" condotta dalle forze armate del Paese ...ilgiornale

Missili balistici e cooperazione militare: ecco cosa c'è dietro la visita in Iran dei nordcoreani - Ufficialmente la trasferta ha lo scopo di migliorare la cooperazione economica, ma si teme che serva a dare impulso a nuovi rapporti militari tra Teheran e Pyongyang ...today

Guerra ultime notizie. Israeliani pronti a entrare a Rafah. Incontro Mosca-Kiev su scambio minori, c’è accordo - Il Senato ha dato il via libera con 79 voti a favore e 18 contrari ai tanto attesi aiuti, non solo militari, destinati a Ucraina e Israele. Il pacchetto di 95 miliardi comprende dotazioni anche per Ta ...ilsole24ore