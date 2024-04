25 aprile - Meloni | La fine del fascismo pose le basi per la democrazia - ma sul web si scatena l' odio | Fasci appesi

La mattina del 25 aprile 2024 , Giorgia Meloni , sui social, scrive: "N el giorno in cui l'Italia celebra la Liberazione, che con la fine del fascismo pose le basi per il ritorno della democrazia, ribadiamo la nostra avversione a tutti i regimi totalitari e autoritari" L'articolo 25 aprile 2024 , ... Continua a leggere>>

La pioggia non ha fermato le celebrazioni per il 25 aprile a Giugliano . Amministrazione comunale col sindaco Nicola Pirozzi, forze dell’ordine e sezione locale del l’Anpi hanno ricordato la liberazione ed i valori della Resistenza, prima con il ricordo ai 13 martiri uccisi in piazza Annunziata, ... Continua a leggere>>

LE FESTA DELLA LIBERAZIONE. Bergamo si riunisce in centro per la tradizionale e partecipata manifestazione del 25 Aprile . Tanta gente, in corteo le bandiere palestinesi con uno striscione che incita alla resistenza palestinese ma anche una rappresentanza della Brigata Ebraica. Qualche tensione, ... Continua a leggere>>

Festa Nazionale della Liberazione 2024, l’intervento di Carlo Masci - PESCARA - "Festa della Liberazione 25 aprile 2024. «L’alba che aspettavamo»: è stata felicemente definita così quella che diede avvio all’insurrezione ...

Continua a leggere>>

Il 25 aprile a Cernusco sul Naviglio: la memoria di Giacomo Matteotti nella piazza a lui dedicata - Fu trovato senza vita il 30 aprile 1924 in via IV Novembre. Anche Zacchetti ha ricordato l'imminente tornata elettorale per il rinnovo del Parlamento europeo, sottolineando come sia un esercizio di ...

Continua a leggere>>

25 aprile: i messaggi per celebrare la Liberazione - Il 25 aprile è o dovrebbe essere "semplicemente" la festa della Liberazione dal nazifascismo. Un momento di memoria storica condivisa. Ancora oggi per una parte consistente di italiani è invece una ...

Continua a leggere>>