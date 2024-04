IndyCar - O’Ward promosso vincitore del GP St Petersburg Penske perde la vittoria

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Cambia ad oltre un mese di distanza dalla bandiera a scacchi la classifica finale del GP di St., opening round della NTTSeries 2024. Pato, messicano alfiere di Arrows McLaren, è statoin seguito alla squalifica delle tre auto del Team. L’americano Josef Newgarden #2,nello Stato della Florida, la gemella #3 del neozelandese Scott McLaughlin e l’auto #12 dell’australiano Will Power sono state escluse al primo impegno stagionale per un’irregolarità nell’utilizzo nel push-to-pass. Un’analisi approfondita dei dati della gara di St.ha rivelato una manipolazione da parte del Teamdel sistema di sorpasso in occasione delle ripartenze. Ricordiamo infatti che ...