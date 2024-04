Il magistrato Cuno Tarfusser in campo con Azione per le Europee

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 24 aprile 2024) "Sono alla fine della mia carriera di, ma mi sento ancora in forze e mentalmente ancora sano ed equilibrato". Così il sostituto procuratore della Corte d'appello di Milano, prossimo alla pensione dalla magistratura, presentando la sua candidatura nelle liste diper la circoscrizione Nord Ovest, in conferenza stampa a Milano con Carlo Calenda. "La mia candidatura risale come prima idea all'11 di aprile, non era in programma fino a pochi giorni fa. Non venite a dirmi che ho fatto la richiesta di revisione sul processo di Erba perché un anno dopo sarei stato candidato...", ha ironizzato citando uno dei casi più noti su cui ha lavorato, disponendo la riapertura del processo che aveva condannato per omicidio i coniugi Olindo e Rosa. A proporgli la candidatura, l'ex senatore trentino Ivo ...