Arrestato il minorenne che ha aggredito un uomo alla stazione ferroviaria di Sarzana

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 24 aprile 2024)(La Spezia) 24 aprile 2024 - Il cerchio degli indagati dell’aggressione di Pasqua ai giardini dellasi è chiuso. Per ildiche ha colpito con un paletto di ferrotesta undi 46 anni ancora ricoverato in ospedale è stato eseguito da parte dei carabinieri della compagnia dil’arresto con l’accusa di tentato omicidio mentre altri tre ragazzi presenti la notte dell’aggressione sono indagati per concorso in tentato omicidio. I militari hanno raggiunto il ragazzo di 16 anni nell’abitazione dove risiede insieme ai famigliari e lo hanno accompagnato in carcere a Torino. Gli altri indagati sono due ragazzi, fratelli, die un maggiorenne residente a Massa. Nei loro confronti ...