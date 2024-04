Molina - che assist Nicastr - gol e salvataggio

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 22 aprile 2024) Neri F. 6. Tre palloni raccolti nel sacco senza evidenti colpe. Evita subito il 2-0, poi in effetti non può nulla sulle sfuriate dei liguri. Rossoni 5. Bruciato da Forte sul primo gol, spesso in affanno sulla rapidità di azione dei corsari (36’ st Loru ng). Zagnoni 5,5. Il Sestri arriva con facilità in area e le chiusure non sono sempre tempestive. Un tiraccio in area avversaria. Neri G.M. 6. Non si sottrae alle colpe di reparto, ma ha il merito di farsi trovare pronto sottomisura in occasione dell’1-1. Secondo centro personale. Mattioli 4,5. Prestazione piuttosto anonima, macchiata dal rosso finale: fallo gratuito. Recidivo. Nina 5. Gira a vuoto e col pallone tra i piedi è spesso esitante, rallentando l’azione (31’ st Karlsson ng. Entra a gara compromessa). Di Paola 6,5. Un corner, ed è pareggio. Il secondo gol origina da una sua invenzione. Una punizione a fil di palo. ...