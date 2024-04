Salto con l' asta - Armand Duplantis porta a 6,24 metri il record del mondo 

Leggi tutta la notizia su agi

(Di sabato 20 aprile 2024) AGI - Lo svedeseha stabilito il nuovodel mondo delcon l'ndolo a 6,24. Il fuoriclasse scandinavo ha ottenuto la misura al primo tentativo della gara andata di scena a Xiamen in Cina in occasione della tappa inaugurale della Diamond League 2024 di atletica leggera. Centimetro dopo centimetro, come il leggendario Sergej Bubka che per trent'anni, tra il 1984 e il 2014, e' stato primatista del mondo della specialita' piu' acrobatica dell'atletica leggera, quella delcon l'ndolo da 5,85 a 6,14. 'Mondo', 24 anni, dall'8 febbraio 2020 quando' 6,17 a Torun sta facendo altrettanto. In poco piu' di quattro anni il ...