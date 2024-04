Formazioni ufficiali Lecco-Venezia - Serie B 2023 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 20 aprile 2024) Ledi, match valevole per la trentaquattresima giornata di. Ultima spiaggia per la squadra di casa, distante ben 9 punti dalla zona play-out e davvero a un passo dalla retrocessione. A prescindere da come andrà, l’obiettivo è chiudere al meglio la stagione e tirare fuori l’orgoglio, specialmente di fronte ai propri tifosi. I lagunari inseguono invece i tre punti per restare in scia del Como – attualmente secondo – e continuare a sognare la promozione diretta. Di seguito, ecco le scelte di formazione dei due commissari tecnici. LE(4-3-3): Melgrati; Lepore, Celjak, Bianconi, Caporale; Sersanti, Degli Innocenti, Ionita; Crociata, Novakovich, ...