Empoli-Napoli - le probabili | ci sono Juan Jesus e Kvara In mezzo Zielinski Sky

(Di sabato 20 aprile 2024) C’è ancora speranza per l’Europa. Ilvuole continuare a sperare oggi pomeriggio acontro la squadra di Davide Nicola. Fischio d’inizio dialle 18:00. In difesa scelte obbligate per Calzona, visto l’infortunio di Olivera e le squalifiche di Rrahmani e Mario Rui. Nicola schiera Niang dal primo minuto. Leformazioni di(3-4-2-1) la probabile formazione: Caprile; Bereszynski, Walukiewicz, Luperto; Gyasi, Maleh, Marin, Cacace; Zurkowski, Cambiaghi; Niang. All. Nicola L’allenatore dei toscani confermerà in blocco la difesa a 3, composta da Bereszynski, Walukiewicz e Luperto. A centrocampo dovrebbe rivedersi Maleh, al suo fianco Marin in vantaggio su Grassi, con Cacace favorito a sinistra. Tornerà dal ...

Questo pomeriggio alle 18, allo stadio Castellani, l’Empoli ospita il Napoli nella gara valida per la trentatreesima giornata del campionato di Serie A. Una sfida da non perdere e di sicuro non ... (metropolitanmagazine)

In Empoli-Napoli , il tecnico Calzona cerca la rivincita dopo il pari interno contro il Frosinone e la gara di andata al Maradona: ecco tutti i modi per poter seguire il match. Empoli-Napoli | ... (2anews)

Empoli-Napoli oggi alle 18, De Laurentiis pronto a sostenere i suoi ragazzi in vista delle ultime partite di campionato. Nella giornata di oggi, il Napoli sarà impegnato in trasferta contro ... (spazionapoli)

I pronostici di Caressa e Zazzaroni: "Ecco come finiranno Empoli-Napoli e Milan-Inter" - Nella puntata di Deejay Football Club Fabio Caressa e Ivan Zazzaroni si sono sfidati nei pronostici della 33esima giornata di Serie A.areanapoli

Napoli, anche de laurentiis in ritiro con la squadra - In casa Napoli c'è ancora la speranza di conquistare un piazzamento europeo per la prossima stagione. Le voci sul possibile tecnico della prossima ...sportmediaset.mediaset

CdS – Emergenza difensiva per il Napoli per il match di Empoli. Calzona schiererà una difesa inedita, le ultime - L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulle scelte di Francesco Calzona in vista della partita di Empoli. Secondo il quotidiano Calzona si affida ai soliti noti in attacco ma ...mondonapoli