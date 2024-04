Palermo | legale ragazza stupro - ' è circondata da ambiente tossic - riceve insulti e minacce' **

(Di venerdì 19 aprile 2024) Palermo, 19 apr. (Adnkronos) - A.V., lavittima del presuntodi gruppo avvenuto il 7 luglio del 2023 al Foro Italico di Palermo, "èda uno a Palermo". "E non è una leggenda, tanto è vero che a Pasquetta è stata pesantemente minacciata e aggredita". A dirlo è l'avvocata Carla Garofalo, ladella giovane. Laoggi non è venuta alla prima udienza del processo, con il rito abbreviato, a carico di sette giovani palermitani, tutti ancora in carcere con l'accusa didi gruppo. "C'è stata anche una campagna denigratoria nei confronti della- dice la- che è durata tutta l'estate. Io, purtroppo, sono arrivata nel processo solo a gennaio per cui non ho ...

