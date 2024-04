Cacciato perché ebreo? Da dimostrare | Montanari - l' ultima sparata su David Parenzo

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 19 aprile 2024) No, Paolo Mieli e Tomasonon sembrano filare d'amore e d'accordo, perlomeno dal punto di vista intellettuale. I due storici, insomma, “non si pigliano” granché e se mai ce ne fosse stato bisogno, la prova provata arriva a Otto e mezzo, su La7, dove entrambi sono stati ospiti di Lilli Gruber. Poche ore prima c'è stato l'assalto dei collettivi studenteschi di sinistra all'università La Sapienza a Roma. Ufficialmente “pro Palestina”, ma forse ancora di più contro Israele. A scatenare la bagarre (e le botte ai poliziotti) il no del Senato accademico al boicottaggio contro le università israeliane. Una campagna, questa, che va avanti da settimane. L'ex direttore del Corriere della Sera parte in quarta: «L'antisionismo è il rifiuto del diritto di Israele ad esistere». Una definizione che fa inorridire il rettore dell'Università per stranieri di Siena: «Questa è ...