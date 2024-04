In comune c’è una settimana non facile, l’esigenza di punti in campionato e un allenatore in scadenza nel 2025 . Lazio e Milan scenderanno in campo alle 20:45 di stasera, venerdì 1 marzo, ... (sportface)

Panchina Milan , da Stefano Pioli a Thiago Motta passando per Simone Inzaghi: quanti contratti in scadenza in Serie A. La lista completa Questa e la prossima stagione saranno molto importanti in ... (dailymilan)

Pioli cade nella trappola di De Rossi prima di Roma-Milan: risposta stizzita in conferenza - Una riflessione fatta dal tecnico della Roma alla vigilia del ritorno di Europa League non è piaciuta al tecnico milanista ...fanpage

MILAN - Pioli risponde a De Rossi: "Ultima spiaggia No, noi giocheremo la Champions" - "Per il Milan sarà l'ultima spiaggia". Così De Rossi alla vigilia della sfida di Europa League tra la Roma e i rossoneri. Pioli ha poi risposto al collega in conferenza stampa tirando una frecciata al ...napolimagazine

Milan, Pioli sempre più out per la stagione 2024/25: pronto il sostituto - La sconfitta contro la Roma non è per niente piaciuta alla società, che sembra ormai essere pronta a un cambio di rotta ...milanotoday