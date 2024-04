Derby Spezia-Sampdoria | Marco Di Bello arbitro - precedenti e staff di gara

(Di giovedì 18 aprile 2024) Ilsarà diretto dall’internazionaleDidella sezione di Brindisi, 160 presenze in Serie A, 67 in Serie B. Sei idellocon il 42ennebrindisino, per un bilancio di una sola vittoria aquilotta (in Coppa Italia, 4-2 all’Olimpico contro la Roma, il 16 dicembre 2015), quattro sconfitte e un pareggio. A coadiuvare Divi saranno gli assistenti Fabrizio Lombardo della sezione di Cinisello Balsamo e Nicolò Cipriani della sezione di Empoli, quarto ufficiale Filippo Giaccaglia della sezione di Jesi. Al Var vi saràSerra della sezione di Torino, che diresse il match Milan-1-2 in Serie A, con annesse critiche ingiustificate da sponda ...

Aria di derby per la Primavera dello Spezia che affronterà oggi pomeriggio, al ‘Ferdeghini’, il Pisa. Il via alle 14,30, con direzione di gara affidata a Lorenzo Maccarini della sezione di Arezzo, ... (sport.quotidiano)

"C’è stato un periodo del campionato in cui eravamo in una posizione di classifica peggiore, eppure io credevo molto nelle possibilità di salvarci. Ora siamo in ballo davvero e abbiamo tutte le ... (sport.quotidiano)

Spezia, Falcinelli carico per il Derby ligure: «La Sampdoria Possiamo batterla» - L’attaccante dello Spezia Falcinelli, nonostante non potrà entrare in campo per squalifica, confida nei compagni per la gara con la Sampdoria Lo Spezia sarà la prossima avversaria della Sampdoria nel ...sampnews24

Spezia-Sampdoria, le quote del Derby ligure in programma per sabato: ospiti sfavoriti - Le quote sul match tra la Sampdoria e lo Spezia danno per favoriti i padroni di casa, ecco le informazioni sul Derby crocevia della stagione La Sampdoria è alla caccia di punti cruciali per raggiunger ...sampnews24

L’internazionale Di Bello per il Derby Spezia-Samp. Al VAR c’è Serra - Il fischietto brindisino torna ad arbitrare lo Spezia a distanza di un anno. Nuovo incrocio invece con Serra, che ha diretto diverse volte le Aquile ...cittadellaspezia